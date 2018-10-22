ودخل النادي الكاتالوني إلى هذه المرحلة وهو في المركز الخامس بفارق نقطتين عن إشبيلية المتصدر، لكن جاره اللدود برشلونة حامل اللقب تربع على الصدارة بفوزه السبت على منافسه الأندلسي 4-2، فيما اكتفى أتلتيكو مدريد بالتعادل مع فياريال 1-1 وتواصلت معاناة جاره ريال مدريد بالخسارة على أرضه أمام ليفانتي 1-2.

وصبت خسارة إشبيلية وريال وتعادل أتلتيكو لصالح إسبانيول الذي أصبح خلف جاره برشلونة المتصدر، بعدما حقق فوزه الثالث في المراحل الأربع الأخيرة والخامس هذا الموسم بفضل بورخا إيغليسياس الذي سجل الهدفين في مرمى هويسكا (41 و64)، ملحقا بالأخير هزيمته السادسة في قاع الترتيب.

وعانى أتلتيك بلباو مجددا من لعنة التعادلات التي تلاحقه منذ اواخر أغسطس، وهذه المرة خارج ملعبه أمام ايبار 1-1.

وبعدما استهل الموسم بفوز على ليغانيس (2-1)، عجز النادي الباسكي عن تحقيق أي انتصار لكنه مني بهزيمتين فقط، فيما انتهت المباريات الخمس الأخرى بالتعادل، بينها مباراة الأحد التي تخلف فيها في الدقيقة 17 من ركلة جزاء نفذها البرازيلي تشارلز دياز، قبل أن يدرك سريعا التعادل بواسطة ايناكي وليامس (21).

ورفع بلباو رصيده الى 8 نقاط في المركز السابع عشر، فيما أصبح رصيد ايبار 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعاد خيتافي من ملعب رايو فايكانو بفوزه الأول منذ 16 سبتمبر الماضي والثالث هذا الموسم، وجاء بهدفين للفرنسي ديميتري فولكييه (63) وسيرخيو أكييمي (67)، مقابل هدف لراوول دي توماس (74) لم يكن كافيا لابعاد الهزيمة عن فريقه الذي لم يذق طعم الفوز سوى مرة واحدة هذه الموسم وكانت في 14 سبتمبر (على هويسكا 1-صفر).