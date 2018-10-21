وسيتقاسم السائق البريطاني، الذي سيحرز اللقب إذا حقق ثماني نقاط أكثر من فيتل، الصف الأمامي على خط الانطلاق مع الفنلندي كيمي رايكونن زميل غريمه الألماني في فيراري.

وفيتل، الذي تأهل ثانيا السبت بفارق 0.061 ثانية فقط عن هاميلتون، معاقب بالتراجع ثلاثة مراكز على خط الانطلاق، بسبب عدم الابطاء من سرعته، أثناء ظهور الأعلام الحمراء، خلال التجارب الحرة الجمعة.