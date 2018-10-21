وتولى المدرب الكرواتي المسؤولية للمرة الثالثة بدلا من دافيدي بالارديني قبل فترة التوقف من أجل المباريات الدولية وترك بصمته على الفور، إذ فشل حامل اللقب في تحقيق رقم قياسي بالفوز في أول 9 مباريات في الدوري.

ومنح كريستيانو رونالدو تقدما مستحقا ليوفنتوس في الشوط الأول، لكن الدفاع المتواضع من صاحب الأرض أعطى دانييل بيسا فرصة إدراك التعادل في الشوط الثاني بضربة رأس لتتوقف سلسلة انتصارات يوفنتوس المتتالية عند 10 مباريات بجميع المسابقات.

وكاد رونالدو أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 14 بضربة رأس بعد تمريرة خوان كوادرادو العرضية، لكن الكرة اصطدمت بالقائم.

وهز المهاجم البرتغالي الشباك بعد ذلك بـ5 دقائق من مدى قريب، إذ فشل جنوى في إبعاد الكرة بعدما غيرت تسديدة جواو كانسيلو اتجاهها بشكل غريب.

وكانت الأجواء باستاد أليانز أرينا متواضعة بعدما تسببت الهتافات العنصرية في مباراة نابولي في فتح المدرج الجنوبي أمام أطفال المدارس فقط.

واختبر كشيشتوف بيانتك، متصدر هدافي البطولة بتسعة أهداف، الحارس فويتشيخ شتينسني ثم وضع كرة بضربة رأس بجانب المرمى إذ تحسن أداء الفريق الضيف في الشوط الثاني وأدرك التعادل عبر بيسا في الدقيقة 68.

وحصل رونالدو وميرالم بيانيتش والبديل باولو ديبالا على فرص، لكن فريق المدرب يوريتش صمد ليحصد نقطة غير متوقعة.

وفي وقت سابق من السبت خسر روما 2-صفر أمام ضيفه سبال بفضل هدفي أندريا بيتانيا من ركلة جزاء وكيفن بونيفاتسي، وتركت النتيجة فريق العاصمة في المركز السادس متأخرا بفارق 11 نقطة عن يوفنتوس.