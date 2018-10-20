وجاء فوز سيتي الرائع بفضل أهداف سيرغيو أغويرو، وبرناردو سيلفا، وفرناندينيو وليروي ساني، ورياض محرز، ورفع رصيده إلى 23 نقطة متقدما بنقطتين عن تشلسي.

وفي مباراة أخرى، تقدم توتنهام هوتسبير إلى المربع الذهبي برصيد 21 نقطة، وهو الرصيد ذاته لتشلسي بعدما تغلب 1-صفر على مستضيفه وست هام يونايتد، بفضل هدف إيريك لاميلا في الشوط الأول.

وأهدر بورنموث فرصة التقدم للمركز الخامس بعدما اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع ساوثمبتون، فيما أوقف واتفورد نتائج مستضيفه ولفرهامبتون واندرارز المذهلة باستاد مولينو بانتصار 2-صفر.

وحافظ ولفرهامبتون على تشكيلته الأساسية للمباراة التاسعة على التوالي في الدوري، وهو رقم قياسي، لكن آماله انتهت بهدفين رائعين خلال 58 ثانية من الشوط الأول عبر إيتيين كابوي وروبرتو بيريرا.

وهرب كارديف سيتي من منطقة الهبوط بفوز 4-2 على فولهام وهي أول مرة يحرز 4 أهداف في مباراة واحدة في دوري الأضواء منذ 1961، فيما استمرت مشاكل نيوكاسل يونايتد تحت قيادة رفائيل بنيتز.

وتراجع نيوكاسل للمركز الأخير بنقطتين فقط بعد هزيمته 1-صفرأمام ضيفه برايتون أند هوف ألبيون، الذي تلقى ضربة قوية بإصابة مهاجم جلين موراي.