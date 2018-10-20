وحصل صاروخ مادير على الجائزة المقدمة من "EA" بعد فوزه بالتصويت من قبل جماهير يوفنتوس.

وشارك النجم البرتغالي في 6 مباريات مع يوفنتوس خلال الشهر الماضي، بجميع المسابقات، أحرز خلالهم 3 أهداف، وصنع 4 أخرين، ليساهم في احتلال البيانكونيري صدارة الكالتشيو بـ24 نقطة من 8 مباريات، وبفارق 6 نقاط عن نابولي أقرب منافسيه.

يذكر أن صاحب الـ33 عاماً انضم لكبير إيطاليا خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ريال مدريد مقابل 110 مليون يورو، ومنذ انضمامه شارك الدون في 9 مباريات أحرز خلالهم 4 أهداف وصنع 5 آخرين.

وقد شارك في مباراة وحيدة في دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس أمام فالنسيا طرد خلال شوطها الأول ليتم إيقافه لمباراة واحدة، وهو سيكون جاهزا للمشاركة في المباراة الثالثة أمام فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقضى الهداف التاريخي لريال مدريد الإسباني 9 أعوام داخل فريق العاصمة منذ انضمامه صيف 2009 قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أحرز خلالها 450 هدف وصنع 131 أخرين خلال 438 مباراة شارك بها.