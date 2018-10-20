وصدم مورينيو الذي يعاني من موسم "متخبط" الجميع وحقق تعادلا مقنعا مع فريقه القديم على استاد ستامفورد بريج وبنتيجة 2-2.

وتقدم تشلسي بالنتيجة عن طريق مدافعه الألماني أنطونيو روديغر في الدقيقة 21، ولكن رد "الشياطين الحمر" جاء قويا في الشوط الثاني.

وقلب الفرنسي أنطوني مارسيال المباراة عندما سجل هدفين في الدقيقتين 55 و73، وكاد أن يهدي 3 نقاط غالية لفريقه الذي يعاني هذا الموسم.

لكن الإنجليزي روس باركلي خطف التعادل في الدقيقة 97، أثر دربكة من ركلة ركنية، ليحبط آمال مانشستر يونايتد بخطف انتصار مهم.

وشهدت المباراة شجارا كبيرا بين مورينيو وأحد إداريي تشلسي، الذي استفزه بعد الهدف "القاتل"، وتطور الأمر لشجار بين اللاعبين على أرضية الملعب.

وارتقى مانشستر يونايتد للمركز السابع مؤقتا، فيما بقي تشلسي بالمركز الثاني مؤقتا، مع احتمالية التراجع للمركز الخامس في حالة انتصار جميع المنافسين.