وقال النجم الهولندي وزميل صلاح في ليفربول: "لا أفهم سبب انتقاد محمد صلاح وادعاء بعده عن مستواه، أنا أعتقد أنه في العام الماضي حقق الأرقام نفسها التي يحققها الآن ولم يكن هناك أي مشكلة، ولم يتحدث أي شخص بشأن وجود مشكلة"، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وأضاف: "من الواضح أن صلاح يدرك أنه لابد أن يكون أفضل، وأن يفعل أفضل مما لديه، لكنه يعطي كل قوته وأنا متأكد حول عدم وجود قلق متعلق بشأنه، أنا دائما أنظر إلى الجانب الإيجابي".

وسجل صلاح 3 أهداف، وصنع هدفان في 8 لقاءات بالدوري المحلي، ليصبح صاحب المعدل الأسوأ أمام المرمى في المسابقة هذا الموسم.

وتشير الإحصاءات إلى أن صلاح سجل أهدافه الثلاثة من 32 فرصة على المرمى، من بينها 7 مرات كان تسجيل الهدف أمرا "شبه محقق"، لكنه لم يحدث.

يشار إلى أن صلاح اعتلى الموسم الماضي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ32 هدفا، متخطيا رقمه المتوقع، الذي بلغ 25.14 هدفا بـ6.86 أهداف، مما جعله صاحب أفضل نسبة في المسابقة.

ويلتقي ليفربول مضيفه هيديرسفيلد تاون، في وقت لاحق السبت، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.