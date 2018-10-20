واكتسح البرتغالي كريستيانو رونالدو جميع زملائه في الرياضة، حيث وصل عدد متابعيه إلى 340 مليون متابع، على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية.

وشمل التقرير حساب عدد المتابعين على مواقع "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تويتر"، ليبين فارقا كبيرا بين النجم البرتغالي وبقية نجوم الكرة، الذين أتوا بعده بفارق أكثر من 130 مليون متابع.

وجاء البرازيلي نيمار في المركز الثاني، برصيد 205 مليون متابع، أكثرهم على تطبيق "إنستغرام"، حيث يبلغ متابعوه 103 مليون.

وجاء قائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، ثالثا، برصيد 189 مليون متابع، قد يرتفعون كثيرا إذا ما قرر النجم الأرجنتيني إطلاق حساب شخصي على موقع تويتر.

وفي المركز الرابع، جاء فتى كولومبيا الوسيم خاميس رودريغيز، الذي أوصلته شعبيته في أميركا الجنوبية لـ91 مليون متابع على جميع المنصات.

أما الويلزي غاريث بيل فجاء خامسا، برصيد 83 مليون متابع، معظمهم على تطبيق إنستغرام (37 مليون متابع).

ويتابع رونالدو 143 مليون متابع على إنستغرام، و123 مليون متابع على فيسبوك، و75 مليون متابع على تويتر، وهي أرقام "مذهلة" لم يسبق لأي رياضي الوصول إليها.

وبالمقارنة، يتصدر المصري محمد صلاح لائحة اللاعبين العرب الأكثر "شعبية"، ولكن أرقامه لا تقترب من أرقام النجوم الخمس.

ويتابع صلاح 38 مليون متابع على المنصات الثلاث، 20 مليون منهم على إنستغرام، وقرابة 11 مليون متابع على فيسبوك، و7 مليون متابع على تويتر.

وأشار التقرير إلى أن قيمة المنشور الواحد من رونالدو على إنستغرام تبلغ 750 ألف دولار.

وبالمقابل، اكتسح رونالدو نجوم كرة السلة الأميركان ليبرون جيمس وستيف كوري بعدد المتابعين، حيث لا يصل عدد متابعي كلاهما (149 مليون متابع) لنصف متابعي رونالدو.

وتتفوق المغنية سيلينا غوميز على رونالدو بفارق مليون متابع واحد على إنستغرام، وهو الأمر الذي قد يتغير في حال تألق رونالدو مع ناديه الجديد يوفنتوس.