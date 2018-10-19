وأبقت اللاعبة اللاتفية، التي فازت أيضا في الدورين السابقين في ثلاث مجموعات مرهقة، آمالها في الدخول ضمن اللاعبات العشر الأوليات عالميا لأول مرة بعد أن قدمت عرضا قويا أمام زفوناريفا المصنفة الثانية على العالم سابقا.

وقالت سيفاستوفا التي تحتل حاليا المركز 11 عالميا "أعتقد أن المباراة كانت رائعة. قدمنا مستويات مرتفعة من الأداء.

"بدأت (زفوناريفا) بالهجوم. كانت مواجهة صعبة لكنني واصلت طريقي".

وكسرت سيفاستوفا (28 عاما) إرسال منافستها الروسية منتصف المجموعة الأولى لتتقدم 4-3 لكن زفوناريفا المتمرسة، والتي نجحت في السيطرة على الكرات المتبادلة على الشبكة، فازت بالأشواط الثلاثة التالية.

وبعد تفوق بسيط في المجموعة الثانية بفضل الارسالات والضربات القوية، ضغطت سيفاستوفا لتتعادل 3-3 في المجموعة الثالثة قبل ان تحسم المباراة لصالحها.

وستواجه سيفاستوفا في الدور التالي منافستها أُنس جابر التي هزمت الإستونية آنيت كونتافيت 7-5 و6-1 لتصبح أول لاعبة تونسية تتأهل للدور قبل النهائي في إحدى بطولات رابطة اللاعبات المحترفات.

وشقت البريطانية جوهانا كونتا طريقها لتبلغ الدور قبل النهائي للمرة الثانية في موسم متقلب بعد فوزها 6-2 2-6 7-6 على الياكسندرا ساسنوفيتش لاعبة روسيا البيضاء المصنفة رقم 31 عالميا.

وستواجه كونتا، التي تراجعت للمركز 44 عالميا، الروسية داريا كاساتكينا التي هزمت مواطنتها أنستاسيا بافليوتشنكوفا 6-4 و6-3.