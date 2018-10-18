وكانت جابر قد حققت أفضل نتيجة في مسيرتها بعد فوزها الأربعاء على الأميركية سلون ستيفنز المصنفة ثالثة في الدورة والثامنة عالميا، بمجموعتين، وذلك بعد إطاحتها الروسية إيكاتيرينا ماكاروفا في الدور الأول.

وقالت جابر (24 عاما) بعد فوزها: "ليس لدي شيء لأخسره، لم لا أبلغ النهائي وأنظم الاحتفال هنا في موسكو"، وفق ما نقلت فرانس برس.

وتابعت: "لعبت جيدا اليوم خصوصا في المجموعة الثانية. التونسيون هنا لدعمي لذا أشعر كأني في منزلي".

ولاقت جابر، المصنفة 101 عالميا، صعوبة في المجموعة الأولى، قبل أن تتخطى منافستها المصنفة 21 عالميا بسهولة في الثانية.

ولم تخسر جابر حتى الآن أية مجموعة في نهائيات الدورة، بيد أنها خسرت مجموعتين في التصفيات المؤهلة، التي تخطت فيها المجرية فاني ستولار، والبريطانية هارييت دارت، واليونانية فالنتيني غراماتيكوبولو.

وتلتقي جابر في نصف النهائي الفائزة بين الروسية المخضرمة فيرا زفوناريفا، واللاتفية أناستازيا سيفاستوفا المصنفة خامسة.

وفي باقي مباريات ربع النهائي، تلعب البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش مع البريطانية جوهانا كونتا، والروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا مع مواطنتها داريا كاساتكينا المصنفة سادسة.