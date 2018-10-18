وقال لاعب ريال مدريد ونابولي السابق إنه حظي بمعاملة رائعة جدا من يوفنتوس، حتى جاءت لحظة "إجباره على الرحيل" بعد التعاقد مع رونالدو.

وانتقل هيغواين إلى ميلان لموسمين على سبيل الإعارة في أغسطس، قادما من يوفنتوس، بعدما أحرز مع "السيدة العجوز" لقب الدوري مرتين وكأس إيطاليا مرتين، وسجل 55 هدفا في 105 مباريات في كل المسابقات.

وجاء رحيل المهاجم الأرجنتيني، الذي أكد أن القرار لم يكن قراره، بعد فترة قصيرة من تعاقد بطل إيطاليا قادما من ريال مدريد.

وقال هيغواين لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" في مقابلة نشرت الخميس إنه شعر بوجود شيء خاطئ عندما جلس على مقاعد البدلاء أمام ميلان في نهائي كأس إيطاليا في مايو الماضي.

وأضاف "في هذا اليوم شعرت أنه ربما يكون قد انكسر شيء ما، ثم تعاقدوا مع رونالدو".

وتابع "قرار الرحيل لم يكن قراري. أعطيت كل شيء ليوفنتوس وفزت بالعديد من الألقاب وبعد ذلك جاء كريستيانو".

وأضاف "أراد النادي أن يحقق طفرة في المستوى وأبلغني أنه لا يمكنني البقاء، وأنه سيحاول البحث عن حل. أفضل حل كان ميلان".

ورغم ذلك أكد الدولي الأرجنتيني أنه لا يحمل أي مشاعر سيئة لعملاق تورينو.