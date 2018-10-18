وأشار مايويذر إن تحدي نورمحمدوف في الحلبة يمكن أن يعود عليه بمبلغ 200 مليون دولار أميركي، وهو ضعف ما كسبه من مواجهة مماثلة مع الملاكم كونور مغريغور في عام 2017، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف: "عندما أواجه حبيب، سأتلقى مبلغا من ثمانية أرقام. إنها أكبر من معركة مغريغور".

وفي تسجيل مصور نشره ليونارد إليرب، وكيل أعمال الملاكم الأميركي على صفحته في موقع إنستغرام، ظهر نورمحمدوف وهو يتحدى مايويذر، الذي سبق أن فاز على مغريغور في أغسطس الماضي.

وقال نورمحمدوف، والابتسامة تعلو وجهه: "هيا يا فلويد.. يجب أن نخوض نزالا الآن". وأضاف: "في هذه الغابة لا يوجد إلا ملك واحدا فقط، ملك واحد. بالطبع، أنا الملك"، بينما ردّ مايويذر عليه: "تعالى إلى عالمي".

يشار إلى أن الملاكم مايويذر خاض 50 نزالا كملاكم محترف لم يخسر في أي منها، في حين خاض نورمحمدوف 27 نزالا كمصارع محترف في الفنون القتالية المختلطة، ولم يهزم في أي منها أيضا.