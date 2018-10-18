وبدا باكس في طريقه لانتصار مريح بعدما وصل الفارق في الربع الثاني إلى 20 نقطة، لكن صاحب الأرض انتفضوا في الدقائق الأخيرة لينتزعوا التقدم 112-111 قبل 36.3 ثانية من النهاية.

لكن أنتيتوكومبو الذي أنهى المباراة مسجلا 25 نقطة بالإضافة إلى استحواذه على 18 كرة مرتدة، أعاد التقدم بفارق نقطة واحدة لباكس.

وأهدر كيمبا ووكر ونيكولا باتوم محاولتين في اللحظات الأخيرة لمنح هورنتس الفوز.

وسجل كريس ميدلتون 19 نقطة لباكس، وأضاف زميله إيريك بلدسوي 14نقطة.

وتقاسم الفريقان الانتصار في 4 مباريات في الموسم الماضي، إذ فشل أي منهما في الفوز على أرض الآخر.

وأحرز بليك غريفين 26 نقطة واستحوذ زميله أندري دروموند على 20 كرة مرتدة، ليتغلب ديترويت بيستونز 103-100 على ضيفه بروكلين نتس.

وبدا أن بيستونز هو الأقرب للفوز عندما تقدم بفارق 5 نقاط قبل دقيقة واحدة و20 ثانية من النهاية، لكن الفريق الضيف سجل 4 نقاط متتالية ليقلص الفارق إلى 101-100.

وأهدر الفريقان العديد من الفرص قبل أن يسجل ريغي جاكسون رميتين حرتين قبل 6.2 ثانية من النهاية، وحافظ بيستونز على انتصاره.

ولم يجد إنديانا بيسرز صعوبة في الفوز 111-83 على ضيفه ممفيس غريزليز، بعدما سجل 7 لاعبين عشر نقاط على الأقل.

وأنهى بويان بوغدانوفيتش المباراة مسجلا 19 نقطة لصاحب الأرض، وأضاف فيكتور أولاديبو 16 نقطة، بينما كان الإسباني مارك جاسول هو الأكثر تسجيلا في صفوف غريزليز برصيد 13 نقطة.

وفرط أورلاندو ماجيك في تقدمه بفارق 12 نقطة في الربع الرابع، لكن إيفان فورنييه أحرز رميتين حرتين قبل 1.6 ثانية من النهاية ليقوده للفوز 104-101 على ميامي هيت.

وتبادل الفريقان السيطرة على كل شوط، إذ وصل الفارق إلى 14 نقطة لصالح هيت في الربع الأول، قبل أن ينتفض صاحب الأرض في الشوط الثاني.

وجاءت المباراة متكافئة حتى في أرقامها، إذ سجل أرون جوردون 26 نقطة لماجيك، وهو الرصيد ذاته الذي أحرزه جوران دراغيتش لهيت.

واستحوذ حسن وايتسايد على 18 كرة مرتدة لهيت مقابل 16 لجوردون، ومرر دراغيتش 4 تمريرات حاسمة مقابل 5 لفورنييه.