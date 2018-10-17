وأصيب ماني بجروح بالغة خلال المباراة التي فازت فيها السنغال 3-صفر على السودان في داكار، السبت، ليغيب عن مباراة العودة في السودان، والتي انتهت بفوز السنغال أيضا 1-صفر، الثلاثاء.

وانضم ماني لقائمة المصابين في ليفربول، الذي سيتوجه السبت لمواجهة هدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقلت رويترز عن النادي الإنجليزي: "يؤكد ليفربول خضوع لاعبه ساديو ماني اليوم لجراحة، نتيجة إصابة في يده خلال مشاركته مع السنغال".

وأضاف ليفربول: "تكللت الجراحة بالنجاح وأشرف عليها أطباء النادي. وستتم متابعة عملية تعافي ماني خلال اليومين المقبلين".

وكان نابي كيتا لاعب وسط ليفربول، قد تعرض لإصابة عضلية على ما يبدو، وخرج من الملعب في تعادل بلاده غينيا 1-1 مع رواندا الثلاثاء، بينما غادر محمد صلاح في انتصار مصر 4-1 على إي سواتيني في القاهرة الجمعة، مصابا في عضلات أعلى الفخذ.

وغاب المدافع فرجيل فان ديك عن تشكيلة منتخب هولندا في التعادل1-1 وديا أمام بلجيكا الثلاثاء، لأنه لا يزال يشعر بتأثير إصابة في الضلوع، تعرض لها أثناء مواجهة ساوثامبتون الشهر الماضي.