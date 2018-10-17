وقال رجل الأعمال الأميركي - الباكستاني، إن عرضه الحالي كان "سيحظى بدعم أغلبية ضئيلة في الاتحاد الإنجليزي" الذي لا يؤيد جميع أعضائه البيع.

ونقلت وكالة فرانس برس عن خان قوله "كانت نيتي جيدة وتهدف إلى تعزيز كرة القدم الإنجليزية، جمع الناس وعدم تقسيمهم".

وبدا مجلس الاتحاد الإنجليزي منقسما أمام العرض الذي قدمه خان والمقدر بـ600 مليون جنيه إسترليني (نحو 800 مليون دولار).

وأضاف خان، أنه يمنح نفسه إمكانية تقديم عرض آخر في وقت قريب "عندما تكون أسرة الاتحاد الإنجليزي موحدة حول هذه الفرصة".

ويعتزم المليونير نقل فريقه جاغوارز جاكسون فيل لكرة القدم الأميركية إلى لندن والاستقرار في الملعب الذي يتسع لـ86 ألف متفرج.

وكان الاتحاد الإنجليزي الذي دعم رئيسه التنفيذي مارتن غلن عملية البيع لخان، أكد قبل أيام فتح تحقيق حول مزاعم "فساد واسع النطاق" حول المشروع.

وأطلق المزاعم كريغ كلاين مساعد مدير عمليات كرة القدم السابق في فولهام الذي ادعى في تغريدات أزالها لاحقا أنه يمتلك "سجلات مكتوبة، تثبت الاحتيال، تعريض الأطفال للخطر واستغلالهم"، وهو أمر وصفه خان من خلال متحدث رسمي بـ"تصريحات غير صحيحة ولا أساس لها".

وتخللت الفترة التي عمل فيها كلاين في النادي، خلافات مع الجهاز الفني للفريق ومسؤولين آخرين. وبعد انتهاء العلاقة بينه وبين فولهام، نشر كلاين اتهامات بحق زملائه السابقين، وصلت إلى حد الحديث عن "تنمر" و"عنصرية"، إلا أن الشرطة اعتبرت هذه الاتهامات غير صحيحة، واضطر كلاين مرارا إلى مسح تغريدات أورد فيها مثل هذه الاتهامات.

وكان المسؤول المالي في الاتحاد الإنجليزي، مارك باروز اعتبر أن العرض الذي تقدم به خان، هو الأفضل لويمبلي الذي يعد بمثابة "الملعب الوطني" في إنجلترا، وأعيد افتتاحه في 2007، بعد عمليات تجديد امتدت سبعة أعوام وكلفت 757 مليون جنيه إسترليني.