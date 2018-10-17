وفجرت التونسية أنس جابر مفاجأة من العيار الثقيل، بإطاحتها بالأميركية ستيفنز الثالثة، والمشاركة ببطاقة دعوة من الدور الثاني بالفوز عليها 6-3 و6-2 في 63 دقيقة.

وخسرت بليسكوفا، المصنفة ثانية في موسكو ووصيفة بطلة دورة تيانجين الصينية الأحد الماضي، أمام الروسية فيرا زفوناريفا 1-6 و2-6 في 71 دقيقة.

وتلتقي زفوناريفا في الدور المقبل مع اللاتفية اناستازيا سيفاستوفا الخامسة، التي تغلبت على الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا 7-5 و4-6 و6-4.

وتتوقف حظوظ بليسكوفا على التواجد في البطولة الختامية على فشل الهولندية كيكي برتنز العاشرة عالميا، والرابعة في دورة موسكو في بلوغ دور الأربعة بحسب رابطة اللاعبات المحترفات.

وتم إعفاء برتنز من خوض الدور الأول على غرار المصنفات الأربع الأوليات، وستبدأ مشوارها الأربعاء بمواجهة البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش الـ31 من أجل بلوغ الدور ربع النهائي.

وارتفع عدد اللاعبات المشاركات في بطولة الماسترز إلى سبع وهن فضلا عن سفيتولينا التي ستكون مصنفة سابعة في بطولة الماسترز، الرومانية سيمونا هاليب الأولى عالميا، الألمانية أنجيليك كيربر، الدنماركية كارولاين فوزنياكي، اليابانية ناومي أوساكا ، التشيكية بترا كفيتوفا والأميركية سلون ستيفنز، وتبقى البطاقة الأخيرة بين بليسكوفا وبرتنز.

وتلتقي التونسية أنس جابر الصاعدة من التصفيات في ربع النهائي مع الإستونية أنيت كونتافيت الثامنة والتي تغلبت على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6-2 و7-6 (7-3).

وكانت جابر تغلبت على الروسية إيكاترينا ماكاروفا 6-1 و6-2 في الدور الأول.