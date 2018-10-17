وأحرز كيفن دورانت 27 نقطة لصالح وريورز الذي فاز بمباراته الأولى في الموسم، لأول مرة في ثلاثة مواسم.

وفي غياب راسل وستبروك بسبب الإصابة، سجل بول جورج 27 نقطة لصالح ثاندر، وأضاف دينيس شرودر 21 نقطة في مباراته الأولى مع الفريق.

وجاءت ثلاثية كوري بعدما قلص ثاندر، الذي كان متأخرا بفارق 14 نقطة في النصف الأول من اللقاء، الفارق إلى 99-97 عندما سجل ستيفن آدمز الرمية الثانية من رميتين حرتين، قبل دقيقة واحدة و57 ثانية على نهاية زمن المباراة.

وسجل جيسون تاتوم 23 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة ليمنح بوسطن سيلتيكس الفوز 105-87 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في لقاء أقيم في وقت سابق، الثلاثاء.

وأضاف ماركوس موريس 16 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة ليفوز سيلتيكس على سيفنتي سيكسرز للمرة الـ15 في آخر 17 مواجهة بينهما في المرحلة التمهيدية للموسم.

كما تفوق سيلتيكس على سيفنتي سيكسرز في خمس مباريات بالجولة الثانية للأدوار الإقصائية الموسم الماضي.