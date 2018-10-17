وقالت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" المحلية إن إدارة النادي تدرس التعاقد مع المخضرم برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع زينيت سان بطرسبرغ الروسي على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

صاحب الـ34 عاما عرف طريق الشهرة عن طريق تشلسي الإنجليزي الذي حمل اسمه في 9 مواسم، وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة، لكن تراجع مستواه وكبر سنه يجعل منه اختيارا مفاجئا لبطل الدوري الإسباني.

لكن اللاعب العجوز يبدو حلا بديلا لبرشلونة في حال فشل في ضم مدافع أياكس أمستردام الهولندي ماتيس دي ليغت في يناير المقبل.

وأشارت "إلموندو ديبورتيفو" إلى أن أوناي نونيز مدافع أتلتيك بلباو وديني داكونام مدافع خيتافي، أيضا ضمن قائمة المطلوبين لترميم دفاع برشلونة المتراجع خلال المباريات الأخيرة.

وانتقل إيفانوفيتش إلى سان بطرسبرغ خلال العام الماضي، ليعود إلى الدوري الروسي بعد 10 سنوات من رحيله عن لوكوموتيف موسكو.