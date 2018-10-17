لكن مع تراجع أداء صلاح هذا الموسم، رأى نجم كرة القدم الإنجليزية مهاجم ليفربول المعتزل روبي فاولر، أن وضع صلاح مع اللاعبين الفذين في خانة واحدة سبب مشاكل للاعب "الريدز".

وخلال الموسم الماضي سجل صلاح 44 هدفا في 52 مباراة في كل المسابقات، مقابل 3 أهداف فقط فيما لُعب من الموسم الجاري حتى الآن.

وقال فاولر إنه "من المستحيل تقريبا لأي لاعب مجاراة أرقام ميسي ورونالدو"، بالنظر إلى استمرارية اللاعبين في التسجيل بمعدلات مذهلة لمواسم متتالية.

وأحرز ميسي 574 هدفا في 560 مباراة، مقابل 577 هدفا لرونالدو في 772 لقاء، واحتكر الاثنان الجوائز الفردية العالمية حتى العام الماضي.

وتابع فاولر في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "المشكلة أن صلاح (ومعه هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير) وضعا نفسيهما في فئة واحدة مع ميسي ورونالدو بمعدلات تهديفية كبيرة الموسم الماضي. لكن هذا غير صحيح ما لم تلعب لبرشلونة أو ريال مدريد، مع فريق من مستوى آخر".

وأضاف: "بشكل عام، لا أعتقد أنه يجب مقارنة أي لاعب بميسي ورونالدو".

وأدى موسم صلاح اللافت إلى وجوده بين المرشحين الثلاثة لنيل جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، إلى جانب رونالدو ولوكا مودريتش، علما أن الجائزة ذهبت في نهاية المطاف إلى النجم الكرواتي.

كما أن اسم صلاح (26 عاما) مدون في قائمة من 30 لاعبا، مرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب.