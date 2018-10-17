وقال مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، إنه يتمسك بعلاقته المميزة مع زميله السابق رونالدو، رغم المنافسة القوية بينهما على الجوائز الفردية مؤخرا، نافيا الشائعات عن تصدع العلاقة بينهما.

وأضاف في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "قضينا معا 6 سنوات رائعة في مدريد، حيث نشأت بيننا صداقة واحترام متبادل".

واستحق قائد منتخب كرواتيا جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، بعد موسم رائع توّجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الملكي، ووصافة كأس العالم.

ويبدو ابن الـ33 عاما المرشح الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية، بين 30 لاعبا أعلنتهم "فرانس فوتبول" مؤخرا، حيث سيكشف النقاب عن اسم الفائز في 3 ديسمبر المقبل.

وتابع: "الآن لقد رحل (رونالدو) لكننا بقينا على اتصال، نرسل الرسائل لبعضنا البعض. ورغم أن بعض الناس يحاولون القول إن العكس صحيح، بإمكاني التأكيد على أننا لا زلنا نحتفظ بعلاقات طيبة".

ولدى سؤاله عما إذا كان يتمنى اللعب إلى جوار ميسي قائد برشلونة، أجاب مودريتش على الفور قائلا: "لا".

وتابع: "أنا ألعب ضده لا معه. في الحقيقة ميسي واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ، لكنني لن ألعب معه بنفس الفريق أبدا".

وسوف يتواجه ميسي ومودريتش في كلاسيكو الدوري الإسباني المرتقب بين برشلونة وريال مدريد، يوم الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.