وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، انتظرت الجماهير حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لمشاهدة الهدف الوحيد.

وكان المنتخب البرازيلي فاز في مباراته الأولى على السعودية بهدفين نظيفين، في حين تغلبت الأرجنتين على العراق برباعية مقابل لا شيء.

وخاض المنتخب البرازيلي المباراة بكامل نجومه، وعلى رأسهم لاعب باريس سان جرمان الفرنسي نيمار وصانع ألعاب برشلونة الإسباني فيليب كوتينيو ومهاجم مانشستر سيتي غابريال جيسوس، في حين غاب عن الأرجنتين نجمها وقائدها ليونيل ميسي المبتعد عن صفوف منتخب بلاده في الوقت الحالي.

وجاء إيقاع الشوط الأول بطيئا، ولم يشكل الفريقان خطورة كبيرة على المرميين، وكانت الفرصة الأخطر من جانب المنتخب البرازيلي بكرة سددها ميراندا وأنقذها المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي قبل أن تصل لشباك الحارس سيرخيو روميرو (28).

ورد الجانب الأرجنتيني بتسديدة لباولو ديبالا من ركلة حرة مباشرة مرت إلى جانب القائم الأيسر للحارس أليسون بيكر (35).

وكاد مهاجم إنتر ميلان الإيطالي ماورو إيكاردي يفتتح التسجيل للأرجنتين، لكن الدفاع البرازيلي أنقذ الموقف في اللحظة الأخيرة (51)، ثم سدد زميله لياندرو باريديس بقوة من مسافة بعيدة (60).

وتصدى حارس الأرجنتين لهدف أكيد للبرازيل عندما أرسل نيمار الكرة من ركلة ركنية وتابعها أرتور على الطاير (71).

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع نفذ نيمار ركنية ليتابعها ميراندا من مسافة قريبة برأسه داخل الشباك، مانحا الفوز للمنتخب بلاده.

والهدف هو الأول يدخل مرمى الأرجنتين منذ استلم تدريبها ليونيل سكالوني، بعد أن تغلب فريقه على غواتيمالا 3-صفر وتعادل مع كولومبيا سلبا وتغلب على العراق برباعية.