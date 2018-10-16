ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول غيني أن كيتا، المنتقل هذا الموسم إلى ليفربول قادما من لايبزيغ الألماني، أصيب في العضلة الخلفية، لينضم بذلك الى زميله في "الحمر" المصري محمد صلاح، الذي أصيب الجمعة، بتمدد عضلي خلال المباراة ضد إي سواتيني.

وكان المدافع الهولندي فيرجل فان دايك قد تعرض لإصابة، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي.

كذلك أصيب أيضا مهاجم ليفربول، السنغالي ساديو مانيه بكسر في إبهامه خلال مباراة السبت، التي فازت بها بلاده على السودان 3-صفر.

وقد يعاني ليفربول غياب لاعب الوسط جيمس ميلنر أمام هادرسفيلد السبت المقبل، والذي أصيب هو الآخر في الركبة أثناء لقاء مانشستر سيتي في البريميرليغ.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن مانشستر سيتي المتصدر وتشلسي الثاني، في موسم ينبئ بكثير من الإثارة في صراع الصدارة.