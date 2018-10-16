وكان صلاح وفان دايك قد أصيبا أثناء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في فترة التوقف الدولي.

وبإمكان المدرب الألماني يورغن كلوب الذي يعول كثيرا على صلاح وفان دايك الاستعانة بخدمات النجمين في نهاية الأسبوع الجاري، وفق ما نقلت "ذا صن".

كما يمكن ليورغن كلوب الاستعانة بخدمات، لاعب الوسط جيمس ميلنر الذي أصيب في الركبة في لقاء ليفربول أمام مان سيتي في مواجهة هيديرسفيلد.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن مانشستر سيتي المتصدر، وتشلسي الثاني، وذلك في موسم ينبئ بكثير من الإثارة بصراع المقدمة.