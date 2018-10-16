ومني مهاجم الفريق ساديو ماني بإصابة في اليد، أثناء مشاركته في مران مع معسكر المنتخب السنغالي، حسبما أفادت تقارير صحفية بريطانية.

وأظهرت صور ماني وهو يضمد يده برباط، فيما كشفت أشعة أنه تعرض لكسر في إصبع الإبهام.

وسيغيب ماني عن لقاء "أسود التيرانا" المقررة أمام السودان، الثلاثاء، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها الكاميرون الصيف المقبل، بينما تحوم الشكوك حول إمكانية لحاقه بلقاء هادرسفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

وكان الجناح المصري محمد صلاح والمدافع الهولندي فيرجل فان دايك قد تعرضا لإصابتين أخريين، أثناء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في فترة التوقف الدولي.

كما أن "الريدز" قد يعاني غياب لاعب الوسط جيمس ميلنر أمام هادرسفيلد، الذي أصيب هو الآخر في الركبة أثناء لقاء مانشستر سيتي في الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن مانشستر سيتي المتصدر وتشلسي الثاني، في موسم ينبئ بكثير من الإثارة بصراع المقدمة.