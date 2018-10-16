وتضم قائمة المطلوبين لدى بطل أوروبا مهاجمين عدة، على رأسهم هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وماورو إيكاردي قائد هجوم إنتر ميلان الإيطالي.

إلا أن مهاجم إنجلترا الأول أجاب باقتضاب غامض لدى تلقيه سؤالا من صحيفة "ماركا" الإسبانية، بشأن انضمامه المحتمل إلى "سانتياغو بيرنابيو".

ووجهت الصحيفة السؤال لكين، بعد فوز إنجلترا على إسبانيا 3-2 في دوري الأمم الأوروبية، ليجيب اللاعب: "آسف. ليس اليوم".

ولم يتضح ما إذا كان كين يقصد أنه لن ينضم إلى الفريق الملكي، أم أنه لا يريد الحديث إلى الصحافة بهذا الشأن.

وعرف ابن الـ25 عاما طريق التألق مع الـ"سبيرز" خلال المواسم الأخيرة، وحجز مكانه كأحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز ومهاجم منتخب إنجلترا الأساسي.