وهذا هو الفوز الأول لإيطاليا في البطولة كما أنه الأول في مباراة رسمية منذ تولي المدرب روبرتو مانشيني المسؤولية في مايو ايار.

وتأكد احتلال بولندا التي تملك نقطة واحدة من ثلاث مباريات المركز الأخير وهبوطها إلى الدرجة الثانية عندما تنطلق النسخة الجديدة من البطولة.

وكان فوزا مستحقا لإيطاليا التي قدمت أحد أفضل مستوياتها في السنوات الأخيرة وسددت مرتين في العارضة في الشوط الأول.

وتملك إيطاليا أربع نقاط من ثلاث مباريات متأخرة بنقطتين عن البرتغال المتصدرة والتي ما زالت المرشحة الأبرز للتأهل عن المجموعة إلى الدور قبل النهائي.

وقال مانشيني الذي يقوم ببناء فريق جديد بعد الفشل في التأهل لكأس العالم "سيطرنا على المباراة وكان يجب أن نهز الشباك مبكرا ولم يكن من العدل أن تنتهي المواجهة بالتعادل بدون أهداف.

وأدخلت بولندا ستة تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام البرتغال فيما حافظت إيطاليا على التشكيلة الأساسية بعد التعادل 1-1 مع ضيفتها أوكرانيا يوم الأربعاء.

وكان التعادل كافيا لضمان البرتغال الصدارة قبل مباراتين من النهاية لكن إيطاليا هزت الشباك أخيرا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ولمس البديل كيفن لازانيا كرة بضربة رأس بعد ركلة ركنية لتصل إلى بيراجي ليحرز هدفه الأول مع المنتخب في مباراته الثالثة.