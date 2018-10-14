واقترب جوكوفيتش (31 عاما) من المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، الذي يحتله الاسباني رافايل نادال، بعد ان ارتقى بفضل هذا التتويج من المركز الثالث إلى الثاني بفارق ضئيل عن المتصدر، وفق "فرانس برس".

وكان جوكوفيتش وصل إلى النهائي، بعدما تخطى، الجمعة، الجنوب أفريقي، كيفن أندرسون، بواقع مجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-3.

والتتويج هو الرابع لجوكوفيتش في شنغهاي بعد اعوام 2012 و2013 و2015.

وفي سبتمبر الماضي، نال لاعب كرة المضرب الصربي لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس، للمرة الثالثة الأخيرة.

وتوج جوكوفيتش في مايو الماضي بلقب ويمبلدون الإنجليزية، وهو اللقب الأول له بعد غياب دام أشهرا بسبب الإصابة في المرفق.