ويعتمد النادي "الملكي" حاليا على لاعبه الدولي الإسباني ناتشو فيرنانديز لتغطية الغيابات، ولكن ناتشو يمتلك مهمات أخرى أيضا، وهي اللعب في مركز الظهير الأيمن والأيسر، عند الحاجة أيضا.

ومنذ رحيل المدافع البرتغالي بيبي الموسم الماضي، فشل "الملكي" في تعويض غيابه وتعزيز خط الدفاع، على الرغم من محاولاته العديدة في التعاقد مع مدافعين، حسب ما أشارت صحيفة "ماركا".

وفشل بطل أوروبا الموسم الماضي في التعاقد مع عدد من المدافعين في أوروبا، وعلى رأسهم الأوروغواياني خوسيه خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد، والفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة، الذين أعلنوا ولاءهم لفرقهم وقرروا البقاء.

ومع تزايد تخبطات عملاق أوروبا هذا الموسم، تحت إدارة مدربه الجديد جولين لوبيتيغي، أصبح تعزيز الخطوط ضرورة ملحة.

وسيتعين على ريال مدريد الضغط للحصول على مدافع كبير في فترة الشتاء، وهي مهمة صعبة جدا لأن إقناع النجوم بالقدوم في هذه الفترة هو تحد كبير بذاته.