وفاز منتخب جبل طارق على نظيره الأرميني، الذي ضم هنريخ مخيتاريان لاعب أرسنال، بفضل هدف جوزيف شيبولينا في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

وهذه أول مرة التي يفوز فيها الضيوف بمباراة غير ودية منذ انضمامهم للاتحاد الأوروبي للعبة في 2013 ورقص اللاعبون من فرط السعادة عقب صفارة النهاية.

لكن الأمسية بدأت بشكل سيء بالنسبة للفائز عندما تم عزف النشيد الوطني لليختنشتاين قبل انطلاق المباراة، ما استدعى نشر اتحاد كرة القدم في جبل طارق لتغريدة غاضبة على "تويتر".

وقال: "اتحاد كرة القدم في جبل طارق محبط للغاية عند الإشارة لذلك، لكن وقبل مباراة الليلة في دوري الأمم الأوروبية أمام أرمينيا، تم عزف النشيد الوطني لليختنشتاين.

وأضاف: "اعتذر الاتحاد الأرميني لرئيس الوفد الممثل لاتحاد جبل طارق في يريفان على هذا السهو كما صدر إعلان في الاستاد الوطني هناك تم من خلاله الاعتذار عن هذا الخطأ".

وبدا أن هذا الخطأ حفز لاعبي جبل طارق ليتماسكوا أمام اصحاب الأرض، والذين كان أفضل إنجازاتهم هو ضياع فرصة تأهلها لبطولة أوروبا 2012، في آخر 40 دقيقة بعد استحوذ الضيوف على الكرة بنسبة 28 بالمئة فقط وحاولوا مرتين على المرمى.

وسددت أرمينيا، التي حمل مخيتاريان شارة قيادتها، 35 من بينها 10 تسديدات على المرمى.

ودفع هذا الانتصار المفاجئ بجبل طارق للتساوي مع أرمينيا برصيد 3 نقاط لكل منهما في المجموعة الرابعة بالمستوى الرابع وبفارق 6 نقاط خلف مقدونيا المتصدرة، فيما تملك ليختنشتاين 3 نقاط أيضا.