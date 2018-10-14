وأكد ساري أن هازارد سيستمر مع الفريق، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة " كورييري ديللو سبورت" الإيطالية.

وقال المدير الفني الإيطالي: "هازارد سيظل هنا. لقد قال كلمات جيدة عني، ولم أكن أتوقع ذلك. هازارد لاعب عظيم".

وأضاف ساري: "لا أظن أن هازارد يعرف مدى إمكانية تطوره، من المؤكد أنه ضمن أفضل 3 أو 4 لاعبين في العالم".

يذكر أن قائد منتخب بلجيكا عبر خلال الأسابيع القليلة الماضية عن رغبته في الرحيل إلى ريال مدريد، وأنه الفريق الذي يحلم باللعب في صفوفه منذ أن كان صغيرا.

وحالو ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية التوقيع مع نجم البلوز، لكن الأخير رفض هذا الأمر رفضا قاطعا.

ويتصدر هازارد قائمة هدافي البريميرليغ خلال الموسم الحالي حتى الآن، إذ تمكن من تسجيل 7 أهداف في 8 مباريات خاضها الفريق في المنافسة المحلية الأقوى، متفوقا على أقرب منافسيه بفارق هدفين.

ويحتل تشلسي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، متفوقا على ليفربول صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف.