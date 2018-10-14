وبعد أن كانت المباراة متجهة الى التعادل، حصل منتخب "أسود الأطلس" على ركلة جزاء بعد عرقلة أشرف حكيمي، ترجمها فيصل فجر في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع مسجلا هدف الفوز.

ورفع المغرب الذي غاب عنه صانع ألعاب أياكس أمستردام حكيم زياش رصيده الى 6 نقاط بفوزين وخسارة، مواصلا صحوته بعد خسارته في الجولة الأولى ضد الكاميرون ثم تعويضه بالفوز على مالاوي 3-صفر.

واقتربت تونس من التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2019 بعد فوزها الثالث تواليا على حساب ضيفها منتخب النيجر 1-صفر، في رادس ضمن الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة العاشرة.

ورفعت تونس بقيادة مدربها الجديد فوزي البنزرتي رصيدها الى 9 نقاط من 3 مباريات، مقابل 6 لمصر ونقطة لكل من سوازيلاند والنيجر.