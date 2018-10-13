وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أن المدرب المكسيكي للمنتخب الوطني خافيير أغيري سمح لأفضل لاعب في أفريقيا والدوري الإنجليزي الممتاز بالعودة إلى فريقه ليفربول من أجل الراحة.

وأصيب صلاح في الدقيقة 88 من المباراة، التي انتهت بنتيجة 4-1 لصالح الفراعنة وسجل فيها هدفا من ركلة ركنية، في عضلة فخذه ليخرج من الملعب ويتابع فريقه المباراة بـ10 لاعبين بعد استنفاذ التبديلات الثلاثة.

وكشف مساعد المدرب هاني رمزي أن "التشخيص المبدئي لإصابة صلاح وفقا لطبيب المنتخب هو شد قوي في العضلة. الإصابة ليست تمزقا وأعتقد أنها ليست خطيرة لكن الإصابات العضلية تحتاج لأشعة عقب إراحة العضلة وهو ما سيحدث لصلاح".

لكن طبيب منتخب مصر، محمد أبو العلا، قال إن صلاح أصيب بشد خفيف وسيجري أشعة في أقرب وقت لمعرفة مدة غيابه عن الملاعب، موضحا أن فرص لحاقه بمباراة الثلاثاء المقبل تعد صعبة.

وفي بيانه السبت، تحدث الاتحاد المصري عن "إجهاد في العضلة الضامة، حيث تم فحصه طبيا وإجراء أشعة على موضع الشكوى بعد المباراة. كما تم التواصل بين محمد أبو العلا طبيب المنتخب والجهاز الطبي لنادي ليفربول. وتم على ضوء هذه النتائج اتخاذ القرار نظرا لصعوبة لحاق اللاعب بالمباراة المقبلة".

وبفوزها الجمعة، رفعت مصر رصيدها إلى 6 نقاط من 3 مباريات في المجموعة العاشرة، قاطعة شوطا جيدا نحو النهائيات، بالتساوي مع تونس التي تلعب مع ضيفتها النيجر السبت.

ويتأهل إلى النهائيات القارية صاحبا المركزين الأولين في كل مجموعة باستثناء المجموعة الثانية، التي سيتأهل عنها الوصيف في حال بقيت الصدارة للكاميرون، أو المتصدر في حال لم تكن الصدارة من نصيب الأخيرة.