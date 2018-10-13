وغادر صلاح اللقاء قرب نهايته، بعدما تعرض لإصابة عضلية، إلا أن المدير الفني لمنتخب مصر، خافيير أغيري، كشف السبب وراء إصابة "الملك" وزميله في المنتخب عمرو طارق.

وفي المؤتمر الصحفي، الذي أعقب الفوز المصري بنتيجة 4-1، انتقد المدرب المكسيكي أرضية ملعب المباراة، واعتبرها سببا في إصابة اللاعبين.

وأضاف: "الإصابات سببها الأرضية السيئة لملعب السلام (في القاهرة)، التي لا تساعد على اللعب بشكل طبيعي".

وتحدث أغيري عن إصابة صلاح، مشيرا إلى أنها "غير واضحة"، وأضاف: "سيخضع اللاعب لأشعة" لتحديد قوتها وتأثيرها على مسيرته.

وحقق منتخب مصر فوزا مستحقا على ضيفه المتواضع، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون.

ورفعت مصر رصيدها إلى 6 نقاط من 3 مباريات في المجموعة العاشرة، بالتساوي مع تونس التي تلعب مع ضيفتها النيجر السبت.