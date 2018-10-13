وقدم ضيوف كلمة، رحب من خلالها بالوفد السوداني في السنغال، ووجه بعض الكلمات لصقور الجديان، متمنياً أن يقدموا مباراة كبيرة، وقال إن فكرة كرة القدم في فكره الخاص ليست نصرا وهزيمة، كما يتم التداول، بل مستوى فني عال وإمتاع وإقناع.

يحل المنتخب السوداني ضيفاً، السبت، على المنتخب السنغالي، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2019 المقامة بالكاميرون.

ونقلت وكالة السودان الأنباء عن الدولي السنغالي السابق قوله إن الرياضة سمو ورفعة وليست مدعاة احتراب وتباغض. وأعرب عن تمنياته ان يستمتع الجميع عشية السبت بمستوى كروي كبير يزيد من جذب أنظار العالم نحو الكرة الافريقية.