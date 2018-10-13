وكان المنتخب البلجيكي الذي حقق المركز الثالث في مونديال روسيا هذا الصيف، قد حقق فوزا كبيرا في الجولة الأولى خارج قواعده على أيسلندا بثلاثية نظيفة، ثم خرج الجمعة منتصرا من مواجهته الرسمية الأولى ضد سويسرا منذ تصفيات مونديال 1990 بفضل مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو.

وسجل لوكاكو هدفي بلجيكا، رافعا رصيده إلى 45 هدفا دوليا ورصيد "الشياطين الحمر" إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، مقابل ثلاث لسويسرا حصلت عليها من فوزها الكاسح على أيسلندا 6-صفر في الجولة الأولى.

وافتتح لوكاكو التسجيل في الدقيقة 58 بعد لعبة جماعية وتمريرة من توما مونييه، قبل أن يدرك ماريو غافرانوفيتش التعادل في الدقيقة 76 إثر ركلة حرة وتمريرة رأسية من نيكو إلفيدي، لكن مهاجم ايفرتون السابق قال كلمته مجددا وأهدى بلاده هدف الفوز في الدقيقة 84 بعد تمريرة من درايس مرتنز.

وتخوض بلجيكا، متصدرة التصنيف الدولي حاليا، مباراة ودية الثلاثاء المقبل ضد هولندا، بانتظار مباراتها الثالثة في دوري الأمم ضد أيسلندا في 15 نوفمبر، لكن هذه المرة على أرضها، فيما تخوض سويسرا مباراتها الثالثة في البطولة القارية الإثنين أمام مضيفتها أيسلندا.