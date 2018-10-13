وكانت مباراة الجمعة ‘عادة للقاء المنتخبين في الدور نصف النهائي لمونديال هذا الصيف في روسيا حين انتصرت كرواتيا 2-1 بعد التمديد وبلغت النهائي للمرة الأولى في تاريخها قبل الخسارة أمام فرنسا (2-4).

وفشل رجال المدرب غاريث ساوثغيت في تحقيق ثأرهم من لوكا مودريتش ورفاقه، لكنهم منحوا "الأسود الثلاثة" نقطتهم الأولى في هذه البطولة الجديدة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام إسبانيا 1-2 على ملعب "ويمبلي" في لندن.

كما نالت كرواتيا من مباراتها الأولى على أرضها منذ انجاز مونديال روسيا، لكنها خاضتها دون جمهورها بسبب عقوبة اتحادية لمباراتين خلف أبواب موصدة، نقطتها الأولى أيضا كونها خسرت في لقائها الأول بنتيجة مذلة صفر-6 أمام إسبانيا التي تتواجه مجددا مع إنجلترا الإثنين في اشبيلية.