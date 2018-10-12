وساهم العداء الأسطوري بالانتصار العريض لفريق سنترال كوست مارينرز على ماكارثر ساوث ويست يونايتد بنتيجة 4-0، في مباراة استعدادية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكتب بولت بعد اللقاء على حساباته الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي: "الأحلام تصبح حقيقة مع العمل الشاق".

ويخوض البطل الأولمبي فترة "تجريبية" مع الفريق الأسترالي، يطمح فيها للانطلاق بمسيرته كلاعب كرة قدم، بعد اعتزاله ألعاب القوى.

ولم يخف بولت ميزاته بالعدو السريع عندما تفوق بسرعته على مدافع الفريق الخصم، قبل أن يسدد بيسراه كرة قوية لتعانق الشباك، وتعلن عن هدفه الأول.

وانطلق بولت بعدها للاحتفال بنفس طريقته التي اشتهر بها في الأولمبياد، وهي رفع يديه على شكل "البرق" نحو السماء.

يشار إلى أن بولت يحمل الرقمين العالميين لسباقي 100 و200 متر عدوا.