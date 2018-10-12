وغرد الدولي المصري على حسابه بتويتر قائلا: جاهز لغد"، في إشارة للمباراة التي يخوضها منتخب الفراعنة أمام سوازيلاند في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى البطولة التي ستستضيفها الكاميرون.

وفي وقت سابق الخميس، قال المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري: إن محمد صلاح يملك الرغبة في لعب المباراة، وتمثيل منتخب مصر وجاهز بنسبة 100 بالمئة بدنيا وفنيا، ولا يوجد هناك ما يمنع من مشاركته غدا”.

وأضاف: “هدفي تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين، فظروف المجموعة العاشرة التي نلعب بها لا تزال مفتوحة على جميع الخيارات”.

ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة برصيد 6 نقاط، ويقع منتخب مصر في المركز الثاني بثلاثة نقاط أما سوازيلاند والنيجر فكل منتخب لديه نقطة واحدة.