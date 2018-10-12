وكان منتخب "الديوك" ، بطل العالم، في طريقه إلى الخسارة للمرة الأولى في تاريخه أمام آيسلندا، حيث فاجأه الضيوف بهدفين عبر بيكير بيارناسون (30) وكاري أرناسون (58)، قبل أن يدفع مدربه ديدييه ديشان بمهاجم باريس سان جرمان بعد دقيقتين (60) مكان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني أنطوان غريزمان.

وكان مبابي، أفضل لاعب واعد في مونديال روسيا (19 عاما)، عند حسن مدربه، لأنه تسبب في الهدف الاول لمنتخب بلاده والذي سجله المدافع هولمار إييولفسون بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (86)، قبل أن يدرك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

ورفع مبابي سجله التهديفي مع منتخب بلاده إلى 10 اهداف، وبات اول لاعب في تاريخه يصل هذا الحاجز قبل بلوغه سن العشرين.