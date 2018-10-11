وتقول مدربة ملاكمة، تدعى فاطمة النعيم، إنه بسبب الصورة النمطية المحيطة بالمرأة التي تمارس هذه الرياضة، كانت نسبة المشاركة في فصول تعلم الملاكمة بصالة الألعاب الرياضية (استوديو 55) منخفضة للغاية في البداية، مضيفة أن المفهوم تغير تدريجيا.

وأردفت "أول ما بدأنا تقديم هذا النوع من الرياضة كان الإقبال عليها ضعيفا.. لكن الأمور تغيرت الآن". حسب رويترز.

وقالت مدربة الملاكمة البرازيلية، جابي دلفينو، إنها تستطيع أن ترى أثر التغييرات الاجتماعية، مضيفة أن هناك الكثير من الاختيارات المتاحة أمام النساء الآن.

وعندما وصلت دلفينو للمملكة لأول مرة قبل عامين، كانت تعاني من الملل في صالة الألعاب الرياضية، التي تعمل بها في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.

وتابعت "الأشياء تتغير بشكل كبير هذه الأيام. الفتيات يأتين للصالة، لدينا اختيارات. لدينا ملاكمة، لدينا عجلة دوارة ولدينا أشياء كثيرة لنفعلها، يمكننا أن نعدو ويمكننا عمل أي شيء نريده".

وتسجل نحو 60 امرأة حاليا في عشرة فصول لتعلم الملاكمة بالصالة الرياضية، حيث يتلقين تدريبات على يد خمسة مدربات محترفات.

ورُفعت قيود عديدة، كانت مفروضة على النساء، وذلك في إطار الإصلاحات الاجتماعية الشاملة بالمملكة التي يسعى لتطبيقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.