واعتمدت الدراسة على معدل المواسم التي يقضيها كل لاعب في النادي، لحساب معدل "استقرار" الأندية الأوروبية.

وتصدر ريال مدريد القائمة، حيث بلغ المعدل 5.84 سنة لكل لاعب في الفريق "الملكي"، وهي أطول معدل سنوات في الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا.

ريال مدريد هو واحد من 3 فرق أوروبية فقط، تخطى معدل بقاء اللاعبين فيها الخمسة أعوام، فبالإضافة لبطل أوروبا، حصل غريمه برشلونة الإسباني على معدل 5.36 عاما، وبايرن ميونيخ الألماني على معدل 5.26 عاما.

وأظهرت الدراسة، أن هناك علاقة مباشرة بين استقرار الأندية ونجاحها، حيث تصدرت الفرق الأوروبية التي حققت إنجازات كبيرة في السنوات الأخيرة، معدل الاستقرار، فيما تراجعت الفرق ذات المعدل المنخفض، والتي تدوب على تغيير عناصر فرقها.

أما في إنجلترا، فتصدر نادي توتنهام اللندني معدل الاستقرار، برصيد 3.89 سنة، تلاه مانشستر يونايتد بمعدل 3.72 عاما، ثم بورنموث بمعدل 3.37 عاما.

واحتل بارما الإيطالي المركز الأخير في لائحة الأندية المستقرة بالدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، بمعدل 0.65 سنة، تلاه كايان الفرنسي (0.74 سنة)، ثم فروسينوني الإيطالي (0.75 سنة).