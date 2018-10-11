وأقال موناكو المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي مدربه ليوناردو جارديم الخميس، بعد بداية سيئة للموسم، تركت وصيف البطل الموسم الماضي في المركز 18 بين 20 فريقا.

وبعد الفوز 3-1 خارج الأرض على نانت في الجولة الافتتاحية للموسم، لم يحقق موناكو أي انتصار في مبارياته الثماني التالية في الدوري، وخسر مباراتيه في دوري أبطال اوروبا.

وقال البرتغالي جارديم: "أنا ممتن وفخور بتدريب موناكو لأكثر من 4 سنوات. بذلت دائما قصارى جهدي وعملت بحماس. حققنا عدة انتصارات رائعة معا ستظل دائما في ذاكرتي".

ولم يسبق لهنري تولي تدريب أي فريق منذ اعتزاله اللعب، ولكنه عمل كمساعد مدرب مع المنتخب البلجيكي خلال مونديال 2018 الماضي.

وسبق لهنري اللعب بصفوف موناكو في انطلاقة مشواره الكروي، حيث مثل ألوان الفريق في الفترة ما بين 1994 و1999.