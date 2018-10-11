وسيطر صاحب الأرض على الشوط الأول لكنه انتظر حتى الوقت المحتسب بدل الضائع لانتزاع التقدم بضربة رأس من نيفيز الذي سدد في إطار المرمى قبل ذلك بلحظات.

واستمرت هيمنة كروزيرو في الشوط الثاني لكنه لم يستطع تعزيز انتصاره.

ولم يسدد كورنثيانز أي كرة على المرمى في المباراة التي أنهاها بعشرة لاعبين عقب طرد أنجلو أراوس في اللحظات الأخيرة.

وتقام مباراة الإياب في ساو باولو الأربعاء المقبل.