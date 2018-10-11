تقدم الترسانة "أحد أندية الدرجة الثانية" بهدف مبكر عن طريق هشام رجب في الدقيقة الرابعة، بعدما استغل عرضية من ركلة ركنية ليضعها برأسه قوية علي يمين علي لطفي حارس مرمى الأهلي، وتعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة 37 بعدما استغل تمريرة بينية من أحمد حمدي ليضعها شريف بيسراه في المرمي الخالي من حارسه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني بعدما حقق عمر طارق التقدم للترسانة مرة أخرى في الدقيقة 64، بعدما استغل خطأ مزدوجا من صبري رحيل الظهير الأيسر وعلي لطفي.

ولم يهنأ الترسانة بتقدمه بعدما واصل محمد شريف تألقه عقب تسجيله الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 71 بعد متابعة تمريرة زميله أحمد ياسر ريان ليسدد داخل منطقة الجزاء على يمين حارس الترسانة.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة أحرز البديل أحمد الشيخ هدف التأهل للأهلي بعدما تابع عرضية إسلام محارب من الناحية اليمنى ليضعها بيسراه في المرمى بعد لحظات من نزوله إلى أرضية الملعب، بديلا لمؤمن زكريا لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 3-2.

وضرب الأهلي موعدا في دور الـ16 مع بيراميدز الذى تغلب، الثلاثاء، علي طنطا "أحد أندية الدرجة الثانية" بالنتيجة ذاتها.