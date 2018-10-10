وذكر حساب "الاتحاد نيوز" المرتبط بالنادي، الأربعاء، في تغريدة عبر "تويتر" :" فرض المدرب الكرواتي بيليتش غرامة مالية على بعض اللاعبين الزائدة أوزانهم في حال عدم إنزالها مع نهاية معسكر الطائف. مقدار الغرامة 1500 يورو. (1731 دولارا أميركيا)".

وتفيد تقارير بأن عدد من لاعبي النادي السعودي يعانون من زيادة في أوزانهم، الأمر الذي انعكس سلبا على نتائجه في الدوري المحلي.

وخسر النادي مباراته الأخيرة في الدوري أمام مضيفه الفتح 0-2، في الرابع من أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن يبدأ بيليتش مهمته مع "النمور" في 19 من الشهر الجاري.

ويحتل اتحاد جدة المركز الأخير في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان، برصيد نقطة واحدة من 4 مباريات.

وبث الحساب، الذي يتابعه 1.59 مليون مغرد، شريط فيديو يظهر تدريبات اتسمت بالشدة للاعبين في إحدى صالات النادي، مشيرا إلى أن بيليتش أقر تدريبات صباحية ومسائية للاعبين في معسكر الطائف.

ويشارك لاعبو الاتحاد في معسكر الطائف، غربي السعودية، استعدادا لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعاقد اتحاد جدة مع المدرب الكرواتي خلافا للأرجنتيني رامون دياز، الذي أقيل من منصبه في سبتمبر الماضي.

وقال لدى وصوله إلى السعودية، مطلع أكتوبر الجاري:" عملي هو الآن إعادة نادي الاتحاد لمكانه الطبيعي والعودة إلى المنافسة من أجل الدوري".

وتولى بيليتش تدريب المنتخب الكرواتي لمدة ستة أعوام بين 2006- 2012، كما درّب أندية عدة أبرزها: وست هام الإنجليزي، وبيشكتاش التركي، ولوكوموتيف موسكو الروسي.