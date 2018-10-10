وأكد إيسيان أن ماني يظهر بشكل أكثر ثبات من زميله في ليفربول الإنجليزي صلاح، على مدار الموسم الماضي والموسم الحالي، وذلك بعد تراجع مستوى صلاح هذا الموسم، وفقا للنجم الغاني.

وقال إيسيان في مقابلة مع تشيكي سبورت عندما سئل عن أفضل لاعب افريقي هذا الموسم: "أعتقد أن ماني الأفضل، كان رائعا في الموسم الماضي، واستمر بشكل جيد حتى الآن هذا الموسم أيضا."

ويكافح صلاح لتكرار تألق الموسم الماضي، ولكنه لم يسجل سوى 3 أهداف فقط من أول 8 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح قد حاز على جائزة أفضل لاعب أفريقي الموسم الماضي، متفوقا على زميله في الفريق ساديو ماني.

وسبق لإيسيان أن مثل فرق أوروبية كبيرة، أبرزها تشلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وأي سي ميلان الإيطالي، كما مثل المنتخب الغاني في مونديالي 2006 و2014.