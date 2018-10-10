وحققت إنجلترا أفضل أداء لها في كأس العالم خلال 28 عاما في روسيا هذا الصيف، لكنها لم تتمكن من بلوغ النهائي عقب الخسارة أمام كرواتيا عقب وقت اضافي.

وأضاف تريبيير لشبكة سكاي سبورتس "لا، إنه ليس ثأرا".

وتابع "كانت كرواتيا أفضل منا في مباراة الدور قبل النهائي بكأس العالم لكننا بصدد مباراة أخرى".

وأوضح قائلا "نريد خوض المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط التي نحتاجها لنتطلع بعدها لمواجهة إسبانيا".

وستقام مباراة الجمعة المقبل بدون جمهور بسبب معاقبة الاتحاد الأوروبي للعبة كرواتيا عقب وضع أحد شعارات النازية في الملعب قبل مباراة بتصفيات بطولة أوروبا 2016.

وستواجه إنجلترا، صاحبة المركز الثاني في المجموعة الرابعة بدوري الأمم متقدمة على كرواتيا، منافستها إسبانيا المتصدرة في إشبيلية يوم الاثنين المقبل.