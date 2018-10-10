وقال: "رياض محرز لا يقدم مع المنتخب ما قدمه مع ليستر ويقدمه مع مانشستر سيتي حاليا، لكن يجب أن أبحث عن حل لذلك حتى لو اضطرني الأمر لإبقائه على مقاعد الاحتياط ليعود لمستواه".

ويأتي حديث بلماضي عن النجم الجزائري بعد أن تعرض محرز لانتقادات بعد أن أهدر ركلة جزاء في مباراة ليفربول، في الدوري الإنجليزي مؤخرا.

وفي السياق، أكد مدرب المنتخب الجزائري أن هدف الخُضر خلال مواجهة بنين هو الفوز وأن الأولوية الحالية هي الفوز بالمباريات وليس تجربة عناصر جديدة.

وأوضح بلماضي: "مباراة بنين صعبة، لأنه لا يوجد منتخب صغير وآخر كبير في أفريقيا. البعض كان يقول إن منتخب غامبيا منتخب ضعيف، لكن لو نظرنا بموضوعية لقائمة لاعبيه سنجد لاعبين يلعبون في إيطاليا وإنجلترا".

وتولى المدرب الجزائري مهمة تدريب الخضر بعد رحيل رابح ماجر، وذلك بعد نجاحه مع نادي الدحيل القطري، حيث فاز معه بالدوري القطري والكأس.