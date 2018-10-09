وصعد يونايتد للمركز الثامن في الدوري بعد الفوز 3-2 على نيوكاسل يونايتد بعد انتفاضة السبت الماضي، لكنه يبقى بعيدا بفارق سبع نقاط عن غريمه المتصدر مانشستر سيتي.

وجاء الفوز في أولد ترافورد في خضم تكهنات بشأن مستقبل مورينيو مع النادي، لكن روني عبر عن دعمه لمدربه السابق.

وقال روني الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد لصحيفة تليجراف "يونايتد في وضع صعب. كانت بداية صعبة للموسم على اللاعبين والمدرب وأعرف أن الضغط يتزايد لكنني قلت قبل أسابيع إن اللاعبين يجب أن ينهضوا ويتحسنوا".

وأضاف "يمكن للمدرب القيام بالكثير لكن يجب على اللاعبين أن يتعاونوا بشكل جماعي في الملعب. البداية المتواضعة مسؤولية الجميع لكن جوزيه هو الهدف السهل".

وترك روني يونايتد العام الماضي للانتقال إلى إيفرتون قبل أن ينضم إلى دي سي يونايتد بالدوري الأميركي.

ويرى المهاجم البالغ عمره 32 عاما أن الوضع الحالي ليونايتد يشبه ما كان عليه في فترة المدرب لويس فان جال الذي أقيل بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2016.

وتابع "قلت نفس الأمر في فترة فان جال. تحمل الكثير من الضغط لكن خلف الأبواب المغلقة أخبرت اللاعبين بضرورة التحسن".

ويحل يونايتد ضيفا على تشيلسي في الدوري يوم 20 من الشهر الجاري ثم يستضيف يوفنتوس في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعدها بثلاثة أيام.