وتفوق ريال مدريد على برشلونة، من حيث عدد اللاعبين المرشحين للفوز بالجائزة، حيث رشحت المجلة الفرنسية 8 لاعبين من النادي الملكي مقابل 3 فقط من الفريق الكتالوني.

واللاعبون "الرياليون" المرشحون للـ"بالون دور" هم غاريث بيل وكريم بنزيمة وثيبو كورتوا وإيسكو ومارسيلو ولوكا مودريتش وسيرجيو راموس وفاران.

في المقابل، ضمت القائمة 3 برشلونيين فقط، هم ليونيل ميسي ولويس سواريز وإيفان راكيتيتش.

وقالت صحيفة "الماركا" الإسبانية إن لاعبي برشلونة لم يحافظوا على صورتهم الجيدة بالرغم من تحقيقهم لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، مضيفة "الإقصاء غير المتوقع من دوري أبطال أوروبا أمام روما ضعّف حظوظهم".

هذا وضمت قائمة "فرانس فوتبول" كذلك 3 لاعبين من أتلتيكو مدريد هم السلوفيني يان أوبلاك ودييغو غودين، بالإضافة إلى الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي وصفته "الماركا" بأبرز المرشحين للتتويج باللقب.